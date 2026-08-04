Pred ovaj susret mogli smo da vidimo šokantnu promenu kvota - Crvena zvezda je od umerenog, izrasla u velikog favorita za pobedu!

Pre par dana, kada su kvote prvi put objavljene, kvota na trijumf Zvezde bila je između 2,30 i 2,40. Sada, na dan utakmice, kvota je pala na 1,65 u pojedinim kladionicama, a najveća koja može da se nađe je 1,75.

Sa druge strane, pobeda Hapoela trenutno plaća kvotom od 4,80 do 5,20, a na nerešen ishod kvota je između 3,60 i 4,00.

Crvena zvezda je veliki favorit, a na timu Dejana Stankovića je da to pokaže na terenu.

Utakmica je na programu od 19.30.