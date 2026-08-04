-Čeka nas zahtevna utakmica protiv dobrog protivnika, koji želi da se nadigrava i drži se svih svojih principa. Dobro smo ih analizirali. Treba nam agresivnost, fokus, koncentracija i vera da možemo da idemo dalje - izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči meča u Mađarskoj.

Stanković se osvrnuo i na stil igre izraelskog tima.

-Sudariće se dve ekipe sa sličnim principima i mi i oni želimo da kontrolišemo igru i nametnemo ritam. Sve što smo analizirali ponavljalo se iz utakmice u utakmicu. Nekada i rizikuju previše, možda za moj ukus i previše za ovu fazu takmičenja, ali videćemo kakvi će biti prekosutra. Spremamo se za sve njihove opcije. Uigrani su, nisu previše brzi, ali su veoma hitri i hrabri na svakom delu terena.

Žele da ispoštuju svoj stil igre, a mi ćemo probati da budemo fokusirani i da im oduzmemo najjače oružje, konstrukciju napada i brzu tranziciju", naveo je trener Zvezde.

On je rekao da crveno-belima"neće biti lako sa Hapoelom.



-Dosta pričamo o tome koliko je protivnik jak, ali bih voleo da se stavimo i sa druge strane, da vidimo koliko smo mi jaki i nezgodni. Odnos momaka na mečevima u Severnoj Irskoj me je oduševio od prvog do 90. minuta. Želim tu ozbiljnost i iskru u očima da vidim i sada, da želimo da idemo do kraja, da ne odustajemo i da, kada bude trebalo da patimo, patimo svi zajedno i izađemo kao pobednici. Svi su zdravi, tako da su slatke muke oko sastava - istakao je Stanković.

Revanš meč biće odigran 11. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.