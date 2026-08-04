Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa Hapoel Ber Ševom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su opravdali ulogu favorita u prethodnoj rundi protiv Larna eliminisavši ga ukupnim rezultatom 9:0. U Superligi Srbije su najpre deklasirali Mačvu 5:0, da bi onda savladali Vojvodinu sa 3:1.

Sada ih čeka prvi ozbiljniji test u sezoni i to u vidu šampiona Izraela. Hapoel Ber Ševa je do meča sa izabranicima Dejana Stankovića došao tako što je izbacio Vikingur. Na Islandu je bilo 2:1 za Vikingur, da bi Hapoel slavio u revanšu 2:0.

Hapoel Ber Ševa zbog ratnog stanja na Bliskom istoku igra u Sombathelju, u Mađarskoj na stadionu Haladaš.

Jedan od malobrojnih srpskih fudbalera koji je branio boje prvaka Izraela je Tomislav Pajović. Pajović je za Ber Ševu igrao od 2013. do 2015. godine, a sada je u razgovoru za Sport Alo govorio o predstojećem okršaju izraelskog tima sa Crvenom zvezdom.

Kako pamtite period u Hapoel Ber Ševi?

- Bio sam dve godine tamo. Prvu godinu sam proveo na pozajmici, posle toga su mi otkupili ugovor od Šerifa. Tu su mi bile dve najlepše godine u karijeri, sjajno sam se osećao - započinje priču srpski štoper.

Koji momenat je bio prekretnica u razvoju kluba?

- Kada je Alona Barkat preuzela klub 2007. godine. Ona je supruga izraelskog milijardera i od njenog dolaska se konstantno ulaže u klub, dolaze pojačanja. Iz godine u godinu napreduju, pa su tako uspeli da pobede Inter u Ligi Evrope (sezona 2016/17) - objašnava Pajović za naš sajt.

Šta očekujete od dvomeča sa Zvezdom?

- Zvezda je favorit, ali se Ber Ševa ne sme potceniti. Mislim da će Zvezda biti dominantnija, ali mora da se čuva Hapoelove tranzicije. Zvezdi je velika prednost što se neće igrati u Izraelu. Teško je igrati na njihovom terenu, imaju veliki broj navijača, razvijen je lokalpatriotizam - kaže bivši fudbaler Partizana, Rada, Šerifa...

U čemu je najveća snaga Hapoela?

- Tim. Uvek je u Hapoelu vladala porodična atmosfera, prilično su homogeni. Što se tiče igrača, izdvojio bih kapitena Miguela Vitora. On je štoper i u klubu je već deset godina - napominje naš sagovornik.

Pajović je Partizanovo dete, pa smo se osvrnuli i na dešavanja u crno-belom taboru.

Kako ti deluje Partizan ove sezone?

- Nisam optimista. Saša Ilić je dobar i vredan stručnjak, ali su mu potrebna pojačanja - realan je Pajović.

Pajović se sa nekolicinom bivših igrača Rada vratio u klub sa Banjice u želji da ga ponovo ožive.

Kakva je situacija u Radu?

- Koči nas to što imamo problem sa registracijom igrača. Ostali su stari dugovi i igrači koji su igrali pre desetak godina još nisu isplaćeni. Oni su tužili klub i dobili spor. Marko Nikolić je mnogo pomogao, ali nam nad glavom i dalje stoji ta registracija igrača - objašnjava Pajović.

Utakmica između Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde na programu je u utorak od 19.30.