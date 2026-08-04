Srpski fudbaler pred gostovanje u Pireju istakao je da holandski tim mora da veruje u svoje mogućnosti i poručio da je najvažniji pobednički mentalitet.

Dušan Tadić i NEC Najmehen u utorak kreću u novu evropsku avanturu, a prvi izazov na putu ka Ligi šampiona biće jedan od najtežih mogućih – gostovanje Olimpijakosu u Pireju.

Holandski tim od 20 časova izlazi na teren stadiona Karaiskakis u prvoj utakmici treće runde kvalifikacija, a veliko pojačanje NEC-a veruje da njegova ekipa ima kvalitet da se suprotstavi grčkom velikanu.

Tadić, koji je ovog leta odlučio da se vrati u Holandiju posle epizoda u Groningenu, Tventeu i Ajaksu, istakao je da ambicije ekipe moraju biti najviše moguće.

-Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo! Moramo da budemo spremni. Moramo da uradimo sve da se kvalifikujemo. Olimpijakos je svakako dobar tim, ali moramo da verujemo u svoje sposobnosti. Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo", poručio je srpski fudbaler.

Iskusni vezista smatra da je za velike rezultate ključan pravi mentalitet i svakodnevna želja za pobedom, bez obzira na istoriju kluba i prethodne rezultate.

-Potreban nam je pobednički mentalitet, to mora da bude standard svakog dana na terenu. Uvek treba pucati na najviše, čak iako NEC nikad nije bio prvi u Erediviziji. Moramo da pokušamo, pa ćemo videti šta će se dogoditi. Biće nezgodno jer ćemo imati meč svaka tri dana.

Za Tadića će duel sa Olimpijakosom biti i povratak takmičarskom fudbalu, pošto poslednji zvanični meč odigrao još 11. maja.