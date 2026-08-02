Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je u toku onlajn prodaja ulaznica za mečeve protiv Novog Pazara i Hapoel Ber Ševe.

-Izabranici Dejana Stankovića će utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije odigrati protiv Novog Pazara 8. avgusta od 20 časova, a svi zainteresovani zvezdaši ulaznice za pomenuti duel mogu nabaviti onlajn putem. Prodaja karata na blagajnama će biti moguća u petak (7. avgust) od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati do početka utakmice - navode iz Crvene zvezde.

Cena ulaznice za severnu tribinu za meč sa Novim Pazarom iznosi 400 dinara. Istok košta 500 dinara, zapad 700, a tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.

Crvena zvezda će u utorak, 4. avgusta od 19.30 časova u Sombathelju gostovati Hapoel Ber Ševi u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za LŠ.

-U onlajn prodaji su i karte za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za LŠ protiv Hapoel Ber Ševe. 'Crveno-beli' će se u utorak 11. avgusta sastati sa Hapoel Ber Ševom na stadionu 'Rajko Mitić', a podrška će fudbalerima naše ekipe biti od velikog značaja. Svi zvezdaši već sada ulaznice mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama karte biti dostupne u petak (7. avgust) od 10 do 18 časova, subotu (8. avgust) od 12 do 20 sati, ponedeljak (10. avgust) od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati do početka utakmice - saopšteno je na zvaničnom sajtu šampiona Srbije.

Cena karte za severnu tribinu za meč sa Hapoel Ber Ševom iznosi 800 dinara. Istok košta 1.200 dinara, zapad 1.500 dinara, a tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara.