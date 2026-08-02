U Mađarskoj je na snazi vanredna situacija zbog velikih vrućina, ali neće doći do odlaganja meča između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Pojavila se informacija da bi moglo da dođe do pomeranja, međutim, utakmica će odigrati prema prvobitnom planu u utorak.

Nema, za sada, ni promeranja sa 19.30 na 17.30, jer se mere štednje električne energije i izbegavanje noćnih termina zbog istorijski niskog vodostaja Dunava odnose na utakmice u okviru domaćih takmičenja u Mađarskoj.

Eventualni raniji start u Sombathelju ne bi trebalo u potpunosti odbaciti kao opciju, ali daleko su veće šanse da se igra od 19.30.