Bruno Duarte je počeo treću sezonu u Crvenoj zvezdi. Brazilski napadač igra odlično na startu nove takmičarske godine, a u u emisiji Indirekt na Jutjub kanalu Crvene zvezde je otkrio detalje iz svog života.

- Sa 12 godina sam počeo da igram fudbal. Iz predgrađa Sao Paola sam, iz jednog siromašnijeg dela. Krenuo sam u manjem klubu, da bih sa 13 godina prešao u Sao Paolo. Treninzi su mi bili suviše daleko od kuće, pa sam otišao u redove Palmeirasa. Tamo sam napravio prve ozbiljnije korake. Možda ljudi ne znaju, ali to su dva rivalska kluba, tako da uvek volim da kažem da ne navijam ni za koga u Brazilu, već samo za reprezentaciju - počeo je Duarte razgovor i dodao:

- U Brazilu se fudbal na ulici igra svaki dan. Mada, danas sve manje, jer je mnogo opasnije nego kad sam ja bio dete. Svako dete u Brazilu generalno razmišlja da ode u Evropu, ali ja sam otišao iz svoje zemlje jer je tamo velika konkurencija i teško je dobiti šansu.

U jednom trenutku, krenuo je put Bliskog istoka.

- Iskreno, kao svi – otišao sam zbog novca. Nisam tamo uspeo da se prilagodim životu tamo. Kultura je bila potpuno drugačija od onog na šta sam navikao.

Odabrao je Zvezdu zbog borbe za Ligu šampiona.

- Imao sam mnogo ponuda tog leta kada sam stigao u Zvezdu, pre svega iz Brazila. Baš sam bio blizu dogovora sa jednim klubom, ali Zvezda je tada igrala Ligu šampiona i to je prelomilo da donesem odluku. Želeo sam uvek da igram Ligu šampiona, tako da je to bilo ostvarenje sna.

Nadao se ulasku u elitno takmičenje i prošle sezone, ali to se nije desilo.

- Teško nam je svima pao taj Pafos. Baš dugo nisam mogao da procesuiram da se to desilo, jer smo bili uvereni da ćemo uspeti. Kad čujem reč Pafos, prođe me jeza - rekao je Duarte.