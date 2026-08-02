Završen je istorijski UFC u Beogradu, prvi ikada. Beogradska arena je bila poprište vrhunskih borbi, gde je od 14 mečeva čak 12 završeno nokautom ili predajom.

Srbija je zemlja koja uživa u borilačkim sportovima, a to je publika pokazala i ovoga puta, pošto je Arena rasprodata u svega nekoliko minuta kada su karte i puštene u prodaju.

Naime, Arena je rasprodata, a bilo je prisutno 18.623 gledalaca u najvećoj dvorani u našoj zemlji.

Iz UFC-a su otkrili da je ispisana istorija Srbije, ali i Beogradske arene, pošto su zaradili 2.490.023 dolara, što je najviše u istoriji ove dvorane.

Sav prihod odlazi samo organizaciji UFC-a.