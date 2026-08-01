Aleksandar Rakić je ostvario veliku pobedu na UFC spektaklu koji se održava u Beogradskoj areni. Srpski borac je savladao Poljaka Marčina Tiburu, a posle sjajne borbe nije krio zadovoljstvo.

- Da vas čujem Beogradeeeee? Čoveče, svi treba da osete ovakvu sreću jednom u životu. Ali ne mogu svi da je osete. Hvala Bogu, Isusu Hristu, slava Bogu za sve. Veoma sam srećan zbog pobede, dugo sam se spremao, bilo mi je teško posle četiri poraza, borio sam se za svoj posao ovde. Znao sam da sa ovom publikom ovde ne mogu da izgubim - rekao je Rakić, pa dodao:

Potom je dodatno razgalio publiku.

- Ja sam dugo u UFC-u, uvek kažem "da" svima, svi koji prate moju karijeru, znaju da sam se borio sa najboljima. Ovo je novo poglavlje za mene. Beograde, ajmo, moramo da im pokažemo zašto smo najluđi navijači. Ja ću reći Aleksandar, a vi Rakić! Živela Srbija, slava Bogu!