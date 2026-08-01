Održan je prvi UFC spektakl u Beogradu. Viđeno je pregršt sjajnih borbi, a odmah po završetku takmičenja se oglasio prvi čovek UFC-a, Deni Vajt.

On je istakao da je atmosfera bila neverovatna i da je uživao.

- Najbolji mečevi su bili Stirling, Medić i Urbina. Bilo je 18.623 navijača na tribinama, srušli smo rekord Arene. Imali smo dosta momenata sjajnih, najviše prekida ikada na nekom UFC događaju, publika je bila neverovatna. Bilo je sjajno biti ovde, sve je bilo odlično - rekao je Vajt.

Komentarisao je i veliku pobedu Uroša Medića.

- Da, mislim, ne znam kako da dobijete impresivnije nego što je on uradio. Prvi udarac i pobedio je, udario ga je nekoliko puta ne zemlji i dokrajčio. Ovo je prvi put da vidim baklje, hvala Bogu, ali nadam se da ih neću opet videti ikada.

Otkrio je i da li očekuje da Medić postane superstar jednog dana u UFC-u.

- Pa, da budete superstar, on ima najviše nokauta u svojoj diviziji, ima treći niz u nokauta u prvim rundama u celom sportu, ako uspete da se penjete uz renkinge vremenom, onda možete to da očekujete. Ide u dobrom pravcu.

Publika je bila naelektrisana od prvog do poslednjeg trenutka.

- Da, definitivno, publika je opravdala svoju reputaciju. A što se tiče novih boraca, pitali ste me ko je ostavio najveći utisak, definitivno Medić. Ja sam uvek najuzbuđeniji oko glavne borbe. Rakić se takođe borio u tri runde, izašao je iz pobede, teška kategorija je teška za njega, ali videćemo.

Kako je najavio Dejna Vajt, možemo da očekujemo da se UFC vrati u Srbiju!

- Ovo je bilo neverovatno, već je bilo puno za prve borbe, publika je donela dodatni nivo. Ovo mesto je pokazalo sve što je bilo reklamirano. Ovo je sjajan grad, sjajni su ljudi i ispunilo je sva očekivanja. Apsolutno, aposlutno da, vratićemo se!