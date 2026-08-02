Vaterpolo reprezentacija Srbije do 20 godina priprema se za Evropsko prvenstvo u Varni. (Bugarska) Međutim, ovaj tim neće moći da računa na Luku Gladovića, jednog od najtalentovanijih momaka u selekciji.

Gladović, koji je do skoro branio boje Novog Beograda, povredio se van terena. Mladi vaterpolista UCLA univerziteta slomio je nogu, pa će početak sezone za ovog momka morati da pričeka. Gladović je otkrio da će gips nositi četiri nedelje.

Gladović važi za jednog od najperspektivnijih igrača u svetu vaterpola i svakako jednog od uzdanica budućnosti srpskog sporta.

Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina počinje 10. avgusta u Bugarskoj i trajaće do 16. avgusta. Srbija se nalazi u grupi B sa Crnom Gorom, Španijom i Nemačkom.





