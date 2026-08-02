U saopštenju se navodi da u skladu sa politikom kluba detalji ugovora nisu objavljeni. Međutim, američki mediji navode da je Pejton potpisao jednogodišnji ugovor u vrednosti od 3,9 miliona dolara.



Pejton (33) je prošle sezone u NBA ligi odigrao 73 utakmice za Golden Stejt, a prosečno je beležio 7,5 poena, 3,6 skokova i 1,7 asistencija. On je član Golden Stejta od februara 2023. godine, a pored ekipe iz San Franciska u NBA ligi igrao je i za Portland, Vašington, LA Lejkerse i Milvoki.

Golden Stejt je saopštio i da je produžio saradnju sa Dentonijem Meltonom.