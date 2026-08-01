Crvena zvezda nalazi se pred jednim od najvažnijih dvomeča u sezoni, ali zanimljiva situacija u UEFA pravilima dovela je do svojevrsnog paradoksa - crveno-beli bi lakše mogli da se plasiraju u Ligu šampiona, nego u Ligu Evrope.

Iako srpski šampion zahvaljujući visokom klupskom koeficijentu ima status povlašćenog tima u kvalifikacijama za Ligu šampiona, isti tretman ne važi ukoliko se evropski put nastavi u plej-ofu Lige Evrope. Razlog nije u Zvezdinim rezultatima, već u specifičnom načinu određivanja nosilaca koji UEFA primenjuje u ovom delu takmičenja.

Naime, ukoliko bi crveno-beli bili eliminisani od Hapoela Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, u plej-ofu Lige Evrope ne bi se gledao njihov UEFA koeficijent, već koeficijent slabije rangiranog kluba iz tog kvalifikacionog para. Pošto izraelski predstavnik ima znatno manji evropski rejting, Zvezda bi automatski izgubila status nosioca i mogla bi da dobije znatno teže rivale u borbi za plasman u ligašku fazu.

Potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige Evrope:

Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)

Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Viktorija Plzenj (Češka)

PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)

Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)

Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)

Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)

KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Na prvi pogled deluje nelogično da klub sa bogatim evropskim iskustvom i visokim koeficijentom bude u nepovoljnijem položaju u slabijem takmičenju. Ipak, upravo takva pravila UEFA primenjuje godinama, pa se slične situacije povremeno ponavljaju tokom kvalifikacionog ciklusa.

Primarni cilj ostaje prolazak Hapoela i plasman u plej-of Lige šampiona, gde bi Zvezda zadržala status nosioca i nastavila put ka elitnom evropskom društvu.

Potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)