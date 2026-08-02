Mareska je na mestu trenera Mančester sitija zamenio Pepa Gvardiolu, koji se povukao na kraju prošle sezone.



Italijanski stručnjak je sa Mančester sitijem potpisao trogodišnji ugovor, a prvi put je predvodio "građane" u subotu na prijateljskom meču protiv Intera iz Milana u Hongkonku. Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 1:1, a Inter je na kraju slavio posle boljeg izvođenja penala sa 3:1.

- Nivo je veoma visok, Mareska je s razlogom izabran za trenera. Mislim da ima kvalitet i nove ideje. Videćemo kako ćemo da igramo, kakav stil će da nam bude i koju taktiku ćemo da primenjujemo. Mislim da je on savršen izbor, ali naravno potrebno je vreme. To je nešto potpuno novo, nije lako promeniti trenera. Moramo da budemo strpljivi - poručio je fudbaler Mančester sitija.



- Naš posao je da mu pomognemo koliko možemo, da ga slušamo i da pokušamo da se što brže prilagodimo. Upoznali smo se i kratko razgovarali o mojoj povredi, o tome kako smo igrali i koja je bila moja uloga kod Pepa - dodao je Gvardiol.



Fudbaleri Mančester sitija će 23. avgusta u prvom kolu Premijer lige dočekati Bornmut.