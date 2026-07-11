Monga (17) je sa Sitijem potpisao ugovor do leta 2031. godine, a u klub dolazi iz Lestera za 12 miliona evra uz dodatne bonuse, prenosi Skaj sport.

- Odmah sam znao da je Mančester siti pravi izbor za mene, to je ostvarenje snove za svakog mladog fudbalera. To je najbolji klub u Engleskoj poslednjih 10 godina. Dao je priliku igračima iz svoje akademije, poput Fila Fodena i Nika O'Rajlija, što pokazuje da put ka prvom timu zaista postoji. Privilegija je biti ovde i veoma sam srećan što sam postao član Mančester sitija - rekao je Monga.



Engleski fudbaler je prošle sezone odigrao 30 utakmica za Lester. Monga je upisao 10 nastupa u dresu omladinske reprezentacije Engleske.

Mančester siti će 23. avgusta dočekati Bornmut u prvom kolu Premijer lige.