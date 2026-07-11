Poznati gruzijski arbitar, Zaza Pipija preminuo je u 42. godini, preneli su mediji koji prate rad fudbalskih sudija širom sveta.

Reč je o jednom od cenjenijih sudija u Evropi, a bio je deo FIFA internacionalne liste od 2009. godine. Od tada, pa sve do danas, u karijeri je uspeo da vodi bezbroj veoma bitnih utakmica u najvažnijim takmičenjima na Starom kontinentu.

Sudio je utakmice grupne faze Lige šampioona, a Gruziju je predstavljao na međunarodnoj sceni ukupno 15 godina.

- Njegova posvećenost, kao i profesionalizam su ostavili neverovatan trag na svet suđenja - naveli su iz stranice "Referee Side".

Reč je o pomoćnom arbitru, koji je često radio u timu zajedno sa glavnim sudijom Jorgijem Kruašvilijem. Pre dve sezone, tako je delio pravdu na meču Šturm Grac - Sporting u Ligi šampiona, kao i na duelu Štutgart - Jang Bojs.