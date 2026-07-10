Fudbaleri Partizana odigrali su danas bez pobednika, 2:2 sa Lokomotivom iz Zagreba na pripremama u Sloveniji.



-Prvo poluvreme malo se ponavljaju te jednostavne greške. Noge su umorne, sparina je velika i vrućina je bila. Dozvolili smo da nam iz prekida daju gol. Mi jesmo radili na tome, pokušaćemo da popravimo to u toku sledeće nedelje. U drugom poluvremenu smo igrali brzo i jednostavno, sa brzom promenom strana su nam otvarali mogućnosti da imamo neke izgledne prilike - rekao je Ilić posle meča za TV Arena sport.



Partizan je imao dosta fudbalera u rotaciji.



-To nam je potrebno. Imamo oko 25 igrača, plus golmani, navikao sam da na raspolaganju imam veliki broj igrača - dodao je trener Partizana.



Fudbaleri Partizana će sutra odigrati poslednji pripremni meč protiv Nafte.



-Ekipa koja je odigrala više od 75 minuta i ovi koji su bili na terenu 90 minuta - neće biti u konkurenciji. Šansu će dobiti drugi momci - naveo je Ilić.



Fudbaleri Partizana će 18. jula u prvom kolu SLS gostovati ekipi Zemuna.