Dugo već pregovaraju Bolonja i Partizan oko transfera Ognjena Ugrešića.

Klub Iz Italije je u startu ponudio 8 miliona evra, dok su u Humskoj pokušavali da izvuku više novca. Bolonja ne želi da da više novca odmah, i zato su dodali neke stvari koje deluju vrlo primamljivo na prvi pogled. Italijanski klub je napomenuo da je ovo poslednja ponuda.

Naime, u transfer su uključili 30 posto od naredne prodaje, kao i da u Humsku vrate Mihajla Ilića, koji je pre dve i po godine iz Humske otišao na Čizmu u transferu vrednom 4,8 miliona evra.

Prema informacijama Mozzartsporta, Partizan odugovlači u pregovorima jer čeka ponude za svog vezistu iz Sasuola, Njukasla i Fejenorda.

Oni se nadaju da će neko aktivirati izlaznu klauzulu vrednu 15 miliona evra, mada u ovom trenutku to deluje potpuno nerealno kao opcija.