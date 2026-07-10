Donatas Motejunas blizu je baš čudne odluke... Prošle sezone je nosio dres Crvene zvezde, imao je neke sjajne partije, a sada...

Levoruki as koji je veći deo karijere proveo u NBA ligi, sada ozbiljno razmišlja o promeni kursa. Čak i promeni sporta!

„Krepsinis“ saznaje da je Motejunas blizu prelaska u 3×3 vode.

„Da, postoji Donatasovo interesovanje“, potvrdio je selektor Litvanije u 3×3, Dainijus Novickas. „Evropsko prvenstvo je u septembru i definitivno ćemo ga pozvati na trening kamp. Da li će uspeti da se domogne tima, drugo je pitanje.“

Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka biti...