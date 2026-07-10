Bruno Fernando je osmi igrač kome se Partizan zahvalio ovog leta. Treći je od kojeg klub dobija obeštećenje.

Pre njega su crno beli prihodovali 700 hiljada evra od odlaska Isaka Bonge, 530 hiljada dolara od odlaska Sterlinga Brauna, dok je Brunov transfer zahtevao obeštećenje od 150 hiljada evra. Tu nije kraj jer bi tokom leta Partizan trebalo da dobije i novac i od prelaska Mike Murinena u NCAA. Ta cifra figurira oko 500 hiljada dolara.

Kad se sve sabere, kad se američki dolari pretvore u evropske novčanice, crno beli će inkasirati samo od obeštećenja 1,7 miliona evra.

Partizan će neki novac morati i da izgubi. Otpustio je Šejka Miltona i to ga je koštalo 100 hiljada evra, a tek treba da se vidi koliko bi mogao da košta odlazak Džabarija Parkera.

Partizan je tokom sezone 2025/26. inkasirao od odlazaka Frenka Nilikine i Tajrika Džonsa. Olimpijakos je za tu dvojicu igrača platio ukupno 800 hiljada evra.