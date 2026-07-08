Američki bek Tajson Etijene, postigao je dogovor sa Partizanom i trebalo bi da bude jedno od novih pojačanja crno-belih za narednu sezonu, piše Meridian sport.

Crno-beli su na spoljnim pozicijama ostali bez Nika Kalatesa, Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna, a sada je izgleda došao red na popunjavanje rostera. Iako transfer još nije zvanično potvrđen, navodi se da je posao u završnoj fazi i da se uskoro očekuje ozvaničenje saradnje.

Etijen ima 26 godina, može da igra i kao plejmejker i kao bek šuter, a odlikuju ga dobar šut za tri poena, brzina i sposobnost da sam kreira poene. Koledž karijeru je izgradio na Univerzitetu Vičita Stejt, gde je bio jedan od najboljih strelaca ekipe. Nakon što 2022. godine nije izabran na NBA draftu, nastupao je u Razvojnoj NBA ligi, da bi potom dobio priliku i u NBA ligi u dresu Bruklin Netsa.

Podsetimo, Partizan je produžio ugovor sa najboljim igračem tima Karlikom Džonsom, dogovoren je dolazak Kajla Olmana, a sada bi u Humsku trebalo da stigne pojačanje iz NBA lige.