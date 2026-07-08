Francuski košarkaš Geršon Jabusele potpisao je trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom, saopštio je danas grčki klub.

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali grčki mediji navode da je Jabusele za trogodišnji ugovor dobio 12 miliona evra.

Jabusele (30) igra na pozicijama krilnog centra i centra. Francuski košarkaš je prošlu sezonu u NBA ligi počeo u Njujorku, a potom je prešao u Čikago. Za ekipu Čikaga je prosečno beležio 10 poena i 5,7 skokova po utakmici.

Jabusele je pre Njujorka i Čikaga igrao za Filadelfiju, Real, Asvel, Boston, Šangaj, Rouen i Roan.

Ekipu Panatinaikosa će u narednoj sezoni da predvodi srpski trener Željko Obradović.