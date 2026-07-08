Olimpijski komitet doneo je odluku da privremeno ukine suspenzije OK Rusije, a potpredsednica CSKA iz Moskve Natalija Furajeva smatra da su te vesti vrlo ohrabrujuće po pitanju povratka tamošnjih klubova na veliku scenu.

- Bez sumnje, ovo je veoma inspirativna vest za ceo ruski sport. Nažalost, povratak CSKA i drugih ruskih klubova u evropska takmičenja naredne sezone nije moguć. Generalna skupština Evrolige održana je danas i već su potvrđeni svi učesnici naredne sezone, kako Evrolige, tako i Evrokupa - rekla je Furajeva za Čempionat i dodala:

- Bez direktnih letova ka evropskim zemljama to je praktično nemoguće, imajući u vidu ogroman broj utakmica, kao i deset sedmica tokom kojih se igra po dva meča nedeljno. Tu su i domaća takmičenja. Jednostavno, fizički ne bi bilo moguće izdržati takav raspored - objasnila je Furajeva.

Ona se, ipak, nada da će ruski klubovi ponovo igrati Evro takmičenja od sezone 2027/28.

- To je moje lično mišljenje. Ostaje nam da se nadamo i pripremamo za povratak za godinu dana. Uostalom, kako živeti bez nade - zaključila je Furajeva.