Fudbalska reprezentacija Hrvatske dobiće novog selektora, pošto je na sastanku u sedištu HNS Zlatko Dalić obavestio predsednika Marijana Kustića završio svoj mandat.

- Selektorska uloga zahteva mnogo teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Oduvek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu da imam važniji, odgovorniji i lepši posao od ovoga.

Kada sam preuzeo reprezentaciju, verovao sam i u kvalitet igrača i u sebe, ali nisam smeo ni da sanjam da ćemo ostvariti sve što smo postigli za ovih skoro devet godin - rekao je Dalić.

Dalić je selektor bio od 2017. godine i sa nacionalnim timom je osvojio srebrnu i bronzanu medalju na Mundijalima 2018. i 2022. godine. Igrao je na svim velikim takmičenjima.

Već neko vreme se šuška da bi Slaven Bilić trebalo da se vrati na klupu "vatrenih", a ta odluka još uvek čeka zvaničnu potvrdu.