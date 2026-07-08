Nakon meča Mesi nije mogao da suzdrži suze, a potom je pred kamerama objasnio svoju emotivnu reakciju.

-To je bila radost i olakšanje, jer smo želeli da idemo dalje. Sve je zbog onoga što se desilo na utakmici i ogromnog napora koji smo morali da uložimo. Bio sam veoma ljut jer sam promašio penal. Nije lako igrati kada gubiš sa 0:2 - izjavio je Mesi.

U četvrtfinalu će se Argentina suočiti sa reprezentacijom Švajcarske, koja je eliminisala Kolumbiju nakon penala.

Mesi je vodeći strelac na Mundijalu 2026. sa 8 pogodaka, dok je u čitavoj karijeri ima ukupno 21 pogodak na Mundijalima.

Posle ove utakmice bilo je mnogo kritika na račun suđenja, svet fudbala je podeljen, ali većina misli da je Argentina imala ogromnu pomoć.