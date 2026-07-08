12.00 - U muškoj konkurenciji će snage odmeriti Tejlor Fric i Aleksandar Zverev i Fabio Koboli i Artur Feri.

11.00 - Na meču protiv Ožea, Novak se baš naljutio, o čemu je reč pogledajte OVDE.

10.02 - Češka teniserka Karolina Muhova igraće u polufinalu Vimbldona, a ima neobičan problem - alergična je na travu.

- Da, tačno je. Alergična sam. Pijem lekove, mnogo lekova. Tablete, sprejeve i kapi za oči - objasnila je Mihova situaciju u kojoj se nalazi.

10.01 - Vimbldon je krenuo da kažnjava, evo šta se desilo.

10.00 - Dobar dan i dobro došli na naš blog posvećen Vimbldonu. Šta se juče dešavalo pogledajte OVDE.