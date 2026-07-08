Moraće beogradska publika još da čeka Tijanu Bošković. Večeras protiv Bugarske je neće videti na terenu.
Selektor Zoran Terzić je odlučio da van sastava za prvu utakmicu u Beogradu ostavi Tijanu Bošković, Nađu Antonović i Mariju Miljević.
U timu Srbije večeras će biti sledeće igračice:
Dizači – Maja Ognjenović, Slađana Mirković.
Korektori – Anja Zubić, Vanja Bukilić.
Primači servisa – Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica.
Srednji blokeri – Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević.
Libera – Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.
Utakmica protiv Bugarske se igra večeras od 20.00 časova u Beogradskoj areni.
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