Moraće beogradska publika još da čeka Tijanu Bošković. Večeras protiv Bugarske je neće videti na terenu.

Selektor Zoran Terzić je odlučio da van sastava za prvu utakmicu u Beogradu ostavi Tijanu Bošković, Nađu Antonović i Mariju Miljević.

U timu Srbije večeras će biti sledeće igračice:

Dizači – Maja Ognjenović, Slađana Mirković.

Korektori – Anja Zubić, Vanja Bukilić.

Primači servisa – Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica.

Srednji blokeri – Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević.

Libera – Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.

Utakmica protiv Bugarske se igra večeras od 20.00 časova u Beogradskoj areni.