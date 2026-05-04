Srpska odbojkašica Tijana Bošković osvojila je Ligu šampiona sa Vakifbankom, i tako je sa timom iz Istanbula kompletirala "triplu krunu".

Osim što je se po prvi put popela na krov Evrope, cela njena porodica je bila tu i svedočila istoriji, a 3. maj joj je i ranije bio sudbonosni datum.

Tijana će ujedno proslaviti godišnjicu veze i titulu evropskog šampiona.

- Danas je osam godina naše veze. Nije mi momak, nego verenik. Neka bude da je poklon za njega - rekla je presrećna Tijana.

Srpkinja je bila prva zvezda finala u Istanbulu sa 33 osvojena poena, a posebno ju je inspirisala sjajna atmosfera.

- Uživala sam danas. I rekla sam sebi: ‘Ovo je utakmica u kojoj treba da uživaš, bez obzira na rezultat. U finalu si Lige šampiona, samo igraj opušteno’. Stvarno kad igram opušteno i ne razmišljam previše – tad i najbolje igram. Zadovoljna sam svojom partijom. Ali, mislim da smo timski pokazali sjajnu igru. Atmosfera je bila divna. Malo me uplašilo kad smo igrali polufinale, jer tribine baš i nisu bile popunjene. Ali, u finalu je bilo fantastično. Hvala turskoj publici, navijačima, a najviše mojoj porodici i prijateljima, koji su došli da me podrže - rekla je najbolja srpska odbojkašica za Meridian sport.

Tijana Bošković se ne eksponira previše, ali kako je njena karijera na vrhuncu poslednjih godina, nije mogla da sakrije ljubavnu vezu sa dugogodišnjim dečkom Đorđem Orestijevićem.

On se bavi softverskim inženjerom i radi IT kompaniji u Beogradu.