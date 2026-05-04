Fudbaleri Intera su sinoć na svom terenu pobedili Parmu (2:0) u 35. kolu italijanskog prvenstva. Inter je tri kola pre kraja Serije A obezbedio novu titulu, pošto se nalazi na prvom mestu na tabeli sa 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli.



Kivu je ispisao istoriju, jer je postao prvi fudbaler koji je sa jednim klubom osvojio Skudeto kao igrač, trener prvog tima i trener omladinske ekipe u Primaveri.

- Mislim da sam već bio deo istorije Intera i ranije. Ali srećan sam zbog ovih momaka, kluba i navijača. Oni zaslužuju sve. Sezona je maraton. Bilo je padova, ali smo uvek uspevali da se vratimo. Mislim da smo u januaru i februaru imali 14 pobeda u 15 utakmica i tada smo shvatili da možemo do kraja - rekao je Kivu.

On je postao sedmi fudbaler u istoriji italijanskog fudbala, koji je do Skudeta došao i kao trener i igrač. Pre njega do tog dostignuća su došli Karlo Anćeloti (Milan), Nils Lidholm (Milan), Fabio Kapelo (Milan), Antonio Konte (Juventus), Karlo Parola (Juventus) i Gvido Ara (Pro Verćeli).

Predsednik Intera Đuzepe Marota pohvalio je rumunskog trenera.

- Ovaj Skudeto pripada Kivuu i timu. Možda mu je nedostajalo iskustvo, ali nikada nismo sumnjali u njegove kvalitete - izjavio je Marota.



Fudbaleri Intera će imati priliku da osvoje još jedan trofej, pošto će 13. maja u Rimu igrati u finalu Kupa Italije protiv Lacija.