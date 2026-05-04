Od pozvanih 19 igrača na početak priprema je stiglo 13, a ostali će se priključiti po završetku obaveza u klubovima.

Selektor Srbije George Krecu na pripreme je pozvao 19 igrača.

Na spisku se nalaze - tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak; korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša; libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić; blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić; primači servisa: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

- Lepo je videti neka nova lica. Mislim se svi znamo od ranije. Znamo da ove godine neki momci neće igrati ili će preskočiti neke utakmice. Svaki igrač nam je bitan i bitno da svako od njih da neki doprinos. Znamo da će svaki set da bude bitan, jer svaka utakmica nosi bodove i svaka pobeda će zlata vredeti. Sigurno je da će i ove godine da bude dosta teško. Prošle godine smo na kraju Lige nacija dostigli neki nivo igre koji je bio lep. Bilo nam je uživanje da igramo na Svetskom prvenstvu i nadam se da ćemo na tom talasu da nastavimo i ove godine - izjavio je srpski odbojkaš Miran Kujundžić, preneo je OSS.

U stručnom štabu Srbije su, pored Krecua, drugi trener Neven Majstorović, kondicioni treneri Matijas Rebeles Kioći i Frančesko Garera, statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić i tim menadžer Edin Škorić.

- Još jedna sezona u Ligi nacija je ispred nas. Možemo da kažemo da smo sada malo uigraniji, jer je ovo druga godina sa novim selektorom i stručnim štabom. Očekivanja su uvek na najvišem nivou kao i uvek. Mi ćemo na svakoj utakmici ići da pobedimo. Ovo je tek početak i dug je put pred nama. Očekuje nas težak i dugačak rad da bi ušli u dobar ritam kada krene takmičenje u Ligi nacija - rekao je srpski odbojkaš Vuk Todorović.

Odbojkaši Srbije igraće u Ligi nacija u okviru I sedmice u Braziliji protiv Argentine (sreda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu).

U okviru II sedmice, Srbija će igrati u Orleanu protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Odbojkaši Srbije biće domaćini III sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj areni, a igraće protiv Turske (sreda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Nemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedelja, 19. jul, 20.00).

Odbojkaši Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja u LN neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.



Plasman na Finalni turnir, koji će biti odigran od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija.

Na Finalnom turniru će igrati domaćin i sedam najuspešijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.