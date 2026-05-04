Marselinjov drugi mandat na klupi Viljareala počeo je 2023. godine, a ekipa je četiri kola pre kraja treća na tabeli u Primeri i na putu je da ostvari najbolji plasman u poslednjih 18 godina.



Ekipa se plasirala u Ligu šampiona.

Viljareal je u saopštenju naveo da će se na kraju sezone rastati od Marselinja, ali nije naveo razlog.

- Hvala od srca Marse. Hvala na svemu što si dao ovom klubu i navijačima. Želimo ti sve najbolje u budućim sportskim projektima - piše u saopštenju.



U prvom mandatu 60-godišnji španski trener predvodio je Viljareal od 2013. do 2016. godine.