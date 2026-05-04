Slavni teniser Stan Vavrinka još uvek nije rekao svoju poslednju reč na Mastersu u Rimu pošto je u svom poslednjem nastupu uspeo da preskoči prvu prepreku u kvalifikacijama i da savlada domaćeg predstavnika Stefana Travalju posle preokreta sa 4:6, 7:6(5), 6:1.

Možda i realno, ali italijanska publika je bila većinski na strani Vavrinke i pored toga što je Švajcarac igrao protiv njihovog sunarodnika.

Skandiralo se njegovo ime. Jednostavno, nisu želeli da danas bude njegov poslednji meč u Rimu.

Uspeli su da ga iznesu do trijumfa nakon dva sata i 19 minuta igre.

Kada je uspeo da prelomi drugi set, a da se ne suoči sa meč loptom, Stan je u trećem bio dominantan i prišao je na korak od glavnog žreba.

Za taj uspeh će mu biti potrebna dodatna snaga, jer će morati preko Pabla Karenja Buste, Španca koji se oduvek dobro snalazio na šljaci.