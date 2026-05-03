Italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na Mastersu u Madridu, pošto je danas u finalu savladao Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:2.



Meč je trajao 58 minuta, a Siner je postao prvi igrač u istoriji koji je osvojio pet uzastopnih Mastersa i prva četiri u jednoj godini.



Bila mu je ovo 28. pobedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.



Uz to, sada ima 23 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.

-Mislim da iza toga stoji mnogo rada. Mnogo posvećenosti i žrtve koju ulažem svakog dana. Očigledno, videti ove rezultate mi mnogo znači. U nekom trenutku će rezultati opasti, što je normalno.

Veoma sam srećan što sam nastavio da verujem u sebe. Pojavljujem se svaki dan, na svakom treningu, pokušavajući da uložim pravi rad uz pravu disciplinu. Da biste to uradili, morate imati pravi tim iza sebe, koji ja imam. Veoma sam srećan zbog sebe, ali i zbog tima, i ovo svima nama mnogo znači - rekao je Siner posle finala.