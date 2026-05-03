Trener Zlatibora Strajin Nedović, sumirao je utiske posle ubedljivog poraza od Crvene zvezde u majstorici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.

Crveno-beli su slavili rezultatom 116:62 i tako prošli na fajnal-for koji će se krajem maja održati u Nišu.

Nedović je na konferenciji za medije najpre čestitao Zvezdi.

- Ja bih čestitao Zvezdi na zasluženoj pobedi. Kao što sam rekao i posle druge utakmice da je to jedno veliko iznenađenje, čestitam im, igrali su danas presing svih 40 minuta, uspeli su da pobede Zlatibor 50 razlike, ali jedna vrlo važna stvar, nama je bilo potpuno nebitno da li ćemo izgubiti 50, 80 ili 100 razlike. Nama je potpuno nebitno, nama je bitno ono što se desilo u Čajetini i to je jedna velika stvar i to sam 1000 puta rekao, za jedno malo mesto i za klub je to velika stvar. Ja bih svojoj ekipu čestitao, pokazali su veliko srce, pogotovo u prethodnoj utakmici i to je za nas istorijska pobeda u 50 godina dugoj tradiciji - počeo je Nedović.

Ovu seriju je obeležio incident koji se dogodio u drugoj utakmici u Čajetini.

- Naravno da je sramota, složio bih se sa vama i to nije smelo da se desi. Ako gledate u prethodna dva dana odakle je sve to krenulo i na koji način je došlo do svega toga, mislim da je tu najveća sramota. Sve što se desilo je samo posledica. Niko ne očekuje da posle onoga što se desilo i posle dva udarca publika ne aplaudira, publika se ponašala shodno tom stanju. Da se desilo u "Pioniru", bilo bi deset puta gore. Ne osuđujem, Čibej je sjajan momak, mi imamo tradiciju da igramo sa jednim ili dva slovenačka igrača, ali on nije imao niakkvu krivicu, niti je snosio bilo kakvu odgovornost, ima punu podršku i kluba i mene.

Nedović je podvukao da želi da se govori istina.

- Pogledajte malo bolje, pa kad pogledate malo bolje, onda me pitajte. Nemojte da se bavimo zamenom teza, svi su videli šta se desilo na terenu. Najmanje što Zlatibor zaslužuje jeste da se istina kaže. Kad budete pogledali i videli, odgovoriću vam vrlo rado - zaključio je Strajin Nedović.