Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Zlatibor u odlučujućem meču za plasman na F4 KLS-a u "Pioniru" od 19 časova.

Pred ovaj meč oglasila se Zvezda saopštenjem povodom skandala iz prvog meča u Čajetini, u kom su akteri bili Nikola Kalinić i Matej Čibej.

Potom, usledio je i odgovor Košarkaškog kluba Zlatibor.

- Pre svega, ovo je trebalo da bude praznik košarke za Zlatibor i Čajetinu u prepunoj dvorani sa jednim od naša dva najbolja kluba. Međutim, odlična igra našeg kluba i zaslužena pobeda protiv Crvene Zvezde, zahvaljujući incidentu za koji KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, pada u drugi plan. Umesto da se bavimo velikom i zasluženom pobedom kluba koji ima 100 puta manji budžet od svog protivnika, sada svi koriste neku svoju priliku kako bi napravili nekakvu korist ili zamenom teza osudili KK Zlatibor. Organizacija utakmice je bila na najvećem mogućem nivou sa velikim brojem pripadnika obezbeđenja i policije i sve je bilo u žaru sportske borbe, bez ikakvog vređanja bilo kog igrača Crvene Zvezde, a uz krajnje sportsko navijanje za svoj klub koji je prikazao na terenu da može da pobedi i mnogo bolje protivnike.

- Međutim, od trenutka kada je igrač Crvene Zvezde napao, odnosno prvo ga povukao da padne i dva puta udario našeg igrača, dok je on ležao na terenu, sve je otišlo u pogrešnom smeru. KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, jer je inicijator incidenta igrač Crvene Zvezde i nemoguće je očekivati da će domaća publika posle svega što se desilo da još aplaudira na to. U potpunosti stojimo na strani našeg igrača Mateja Čibeja, jer apsolutno nije kriv za ovo što se desilo, a još manje je kriv bilo ko iz publike kada igrač Crvene Zvezde skoči na tribine i krene da se obračuna sa ljudima na tribini.

- Smatramo da smo svojim radom i titulama koje smo osvojili u prethodnom periodu zaslužili malo bolji tretman ,odnosno zaslužili smo ono najmanje što bi svi trebali da rade, a to je da prenesu istinito ono što se desilo, a ne da se zamenom teza pokuša da se opravda incident i krivac, odnosno inicijator svega, što je videla cela košarkaška javnost u Srbiji. Da li je predsednik KK Zlatibor kriv što je igrač Crvene Zvezde dva puta udario našeg igrača ili je možda Predsednik Zlatibora tražio od igrača Crvene Zvezde da rukama ruši tunel i da se svađa sa navijačima? Ono o čemu bi svi trebalo da se bave, to je istorijska pobeda Zlatibora, koji se neće predati ni u majstorici. U prilog svemu ovome govori i izjava trenera Crvene Zvezde koji se na poče konferencije izvinio za ponašanje svoje ekipe, što je korektno sa njegove strane - piše u saopštenju Zlatibora.