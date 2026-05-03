Košarkaši Denvera eliminisani su već u prvoj rundi plej-ofa, pošto su izgubili od Minesote sa 4:2 u seriji.

U centru pažnje bio je Nikola Jokić koji nije odigrao na prepoznatljivom nivou. Legendarni košarkaš Pol Pirs nije štedeo Somborca.

- Nećemo ovo ulepšavati. Da je ovo Lebron na vrhuncu svoje moći i da gubi na ovakav način, govorili bismo isto što govorimo sada? Danas kažemo da je Jokić najbolji igrač na svetu. Zar ne? Možda neće osvojiti MVP nagradu, ali je najbolji igrač. To govorimo već tri ili četiri godine, zar ne? Da se ovo desilo Lebronu na vrhuncu njegove karijere, šta bismo pričali o njemu? Šta bismo govorili? - rekao je bivši as Bostona.

- Pričali bismo da je u najboljim godinama. Ako si najbolji igrač u ligi, ne bi smeo da ispadneš u prvoj rundi. Da je to bio Lebron Džejms sa 29 godina, nakon što je osvojio tri od četiri MVP nagrade, sutra bi ga žestoko kritikovali.

Pita se kako se ovo uopšte desilo.

- I ako već kažemo da je Nikola Jokić, i uopšte međunarodna košarka, bolja od američke, i da je on najbolji igrač, kako se ovo dešava? Hajde, molim te - zaključio je Pirs.