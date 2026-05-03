Turbulentni dani su pred fudbalerima Sevilje. Klub se trenutno nalazi u zoni ispadanja, tako da im do kraja sezone predstoji grčevita borba.

Klub iz Andaluzije pet utakmica pre kraja zauzima 18. mesto, dva manje i utakmicom manje od Alavesa.

Na "Ramon Sančes Pishuan" u ponedeljak uveče gostuje Real Sosijedad koji je osvojio Kup kralja.

Pred ovaj duel, navijači su okupirali autobus fudbalera Sevilje i pozvali igrače na "raport", a ispred celog tima je izašao srpski reprezentativac i kapiten, Nemanja Gudelj.

On je dao obećanje navijačima da će saigrači i on ostaviti sve što imaju na terenu za pobedu i za to dobio ovacije prisutnih pristalica.

-Nemoguće je da ovaj tim ispadne iz lige. Ostavićemo sve što imamo na terenu - obećao je Gudelj, dok su mu navijači skandirali prezime.

Sevilja je upisala pet poraza u prethodnih šest mečeva u La ligi, a pobedom bi pobegla iz zone ispadanja, preskočivši pomenuti Alaves.

Ipak, do samog kraja sezone vodiće se grčevita borba za opstanak ovih timova, ali i Levantea (33 boda), Đirone, Majorke i Elčea (38).