Fudbaleri Majorke priredili su veliko iznenađenje pošto su na svom terenu savladali Real Madrid sa 2:1 u meču 30. kola La Lige.

Domaćin je poveo u 41. minutu golom Morlantes.

Rezultat se dugo nije menjao i delovalo je da će Majorka uspeti da se odbrani, ali je u 88. minutu usledio muk na tribinama. Eder Militao je golom glavom uspeo da donese izjednačenje Madriđanima.

Real je krenuo i po drugi gol, ali je samo tri minuta kasnije doživeo novi šok.

Majorka je ponovo uspela da stigne do vođstva i to preko reprezentativca tzv. Kosova, Vedata Murućija.

To je bio konačan rezultat i domaći tim je stigao do ogromna tri boda. Sa druge strane, Real je zakomplikovao sebi situaciju u borbi za titulu pošto je ostao na 69 bodova, četiri manje od vodeće Barselone koja večeras od 21 sat gostuje Atletiku i pobedom će napraviti veliki korak ka odbrani trofeja.