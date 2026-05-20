Fudbaleri Partizana u poslednjem kolu Superlige Srbije dočekuju Radnik. Biće to i poslednji meč u karijeri Bibrasa Natha.

Izraelac je još pre mesec dana najavio da napušta crno-bele po završetku Superlige Srbije, ali je danas otišao i korak dalje najavljujući da nema nameru da nastavlja sa fudbalom van Humske.

Kapiten Partizana, u subotu će protiv Radnika (15.00) odigrati svoj poslednji ples u crno-belom, najavljujući da nema nameru da produžava karijeru na drugom mestu, već da želi da je završi u svojoj kući, tamo gde je proteklih sedam godina bio tretiran kao idol, neko koga navijači obožavaju.

- Ponekad u životu sve ispadne kako si zamislio. Ponekad se raspadne. Oduvek je bilo i uvek će biti crno-belo. Posle 20 godina, više od 500 utakmica, stotine golova i asistencija, moje putovanje je došlo do kraja. Svi smo se nadali boljem završetku, ali, mogu ponosno da kažem da sam se i u ovim teškim trenucima časno borio za Partizan.

- Ovaj stadion postao je moj dom, a Partizan deo moje porodice. Nisam mogao da zamislim da igram bilo gde posle Partizana. Zato na svojoj poslednjoj utakmici kao fudbaler želim svakoga od vas da pogledam u oči i zahvalim se za ljubav i podršku koju ste pružili tokom svih ovih godina. Poslednji put ću istrčati na ovaj teren, čuti vašu pesmu i obući ovaj sveti dres. Pridruži se u mom poslednjem plesu - poručio je Natho u susret utakmici sa Radnikom.