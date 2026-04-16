Čuveni izraleski fudbaler Bibars Natho odlučio je da napusti ekipu Partizana na kraju ove sezone, što je sam potvrdio putem svog zvaničnog profila na Instagramu, gde se obratio Grobarima i ukazao na to da je kraj.

On je objavio video kolaž, gde je ubačeno nekoliko snimaka, ali je ostavio i poruku

Njegovo pismo prenosimo u celosti.

- Dragi Grobari. Odlučio sam da će ovo biti moja poslednja sezona u Partizanu. Posle skoro sedam godina u klubu, želim da se zahvalim navijačima za konstantno podršku i mojim saigračima, koji su postali kao porodica za mene. Sa svakim danom koji je prolazio, shvatao sam koliko mi znači ovaj klub i šta on predstavlja. Bila je čast nositi crno-beli dres. Hvala svima što ste bili deo ovog putovanja. Verujem da će se naši putevi ponovo susresti.