Blagojević bi u toku današnjeg dana trebalo da obavi razgovor sa Zdjelarom licem u lice, verovatno će to učiniti i deo čelnika koji svakodnevno boravi u sportskom centru u Zemunu i prati rad prvog tima, ne bi li se smirila tenzija pred meč sa Železničarom iz Pančeva, u plej-ofu Superlige Srbije prenosi "Telegraf".

Izvesno je da će crno-beli dobro razmotriti nastavak saradnje sa Zdjelarom, a verovatno i sam igrač sa klubom iz Humske, koja je ugovorom oročena do narednog leta.

U Partizanu baš ništa ne ide kako treba. Prosto je nestvarno šta se dešava u Humskoj...