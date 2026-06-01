Turnir "Goat Liga" u malom fudbalu koji je održan u Zagrebu, imao je veoma burnu završnicu koju je obeležio ozbiljan skandal, pošto je hrvatski borac Marko Martinjak nokautirao fudbalera.

Kako prenosi portal Index.hr, sve je počelo posle kraće verbalne rasprave između Martinjaka i jednog igrača protivničkog tima. Situacija je brzo eskalirala, hrvatski borac je prišao fudableru i udario ga glavom, pa je igrača Sokol Hefa pao je na teren držeći se za glavu.

Tu nije bio kraj, jer je Martinjak, dok je protivnički fudbaler i dalje bio na zemlji, pogodio ga je loptom u leđa, što je izazvalo dodatnu tenziju među igračima i prisutnima. Organizatori su reagovali i prekinuli utakmicu. Haos je mogao da se prati u direktnom prenosu na Jutjubu, a kako prenose hrvatski mediji, snimak incidenta je naknadno uklonjen sa platforme.

"Goat Liga" je takmičenje koje poslednjih godina privlači veliku pažnju, ali je sada palo u drugi plan zbog nemilih scena. Nije poznato kakve će i da li će Martinjak snositit posledice posle incidenta.