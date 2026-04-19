Marko Martinjak je nokautirao Mihajla Đokića u prvoj rundi CFL 1, a nakon toga smo videli sjajan gest između Hrvata i Srbina.

Oni su razmenili zastave i komplimente, a potez uzimanja zastave Srbije i Hrvatske izazvao je opšte oduševljenje u hrvatskoj publici koja je to pozdravila ovacijama.

Borac iz Zagreba je prvobitno trebalo da se sastane sa Matijasom Martićem, koji je morao da odustane zbog povrede, pa je Srbin dobio priliku da se bori.

Dominirao je Martinjak od starta, Đokić je pokušao da uzvrati, ali nije imao previše uspeha. Martinjak ga je pri kraju prve runde praktično izbacio iz ringa, zbog čega je sudija morao da prekine borbu, nakon koje je usledio pomenuti gest.