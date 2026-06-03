Lekler je u Ferariju od 2019. godine i do sada vozio 155 trka za taj tim i pobedio je osam puta.



Ferari nije objavio dužinu novog ugovora.



- Zajedno smo delili neverovatne trenutke, neke teške, ali verujem u ovaj tim više nego ikad i duboko sam zahvalan što ćemo nastaviti da idemo rame uz rame ka našem zajedničkom cilju da vratimo titulu u Maranelo - rekao je Lekler.



On je istakao da je biti vozač Ferarija san, ali i odgovornost koju "nikada ne uzima zdravo za gotovo".



- Nastaviću da dajem apsolutno sve kako bih tim vratio tamo gde mu je mesto, na sam vrh - istakao je 28-godišnji Lekler.



Lekler je trenutno treći u generalnom poretku vozača za ovu sezonu.



Šampionat Formule 1 nastavlja se 7. juna trkom za Veliku nagradu Monaka.