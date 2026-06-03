Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka eliminisana je u četvrtfinalu Rolan Garosa. Bolja od nje bila je Dijana Šnajder 3:6, 7:5, 6:0, posle dva sata i 14 minuta igre.

Bio je ovo neverovatan meč u kom je Beloruskinja servirala za pobedu, ali je onda izgubila deset gemova u nizu i završila učešće u Parizu.

Prvi set je Beloruskinja lako rešila u svoju korist i delovalo je da će rutinski trijumfovati.

Imala je Sabalenka dva brejka prednosti u drugom i vođstvo od 4:1 i ništa nije ukazivalo na senzaciju. Međutim, od tog trenutka beloruska teniserka je osvojila samo jedan gem.

Odlučujući deo igre protekao je u potpunoj dominaciji Ruskinje.

Šnajder će u polufinalu grend slem turnira u Parizu igrati protiv Poljakinje Maje Hvalinske, koja je savladala Ruskinju Anu Kalinskaju 7:6 (7:3), 6:3. U drugom polufinalu sastaće se

Ukrajinka Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva. Polufinala su na programu u četvrtak.