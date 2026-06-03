Partizan završava prvo pojačanje, pošto će uskoro ozvaničiti potpis Aleksa Zekovića.

Kako saznaje Telegraf, vezista se već nalazi na lekarskim pregledima u Beogradu, i ako sve bude kako treba, potpisaće ugovor sa crno-belima.

Zeković se nedavno rastao sa Fejenordom, gde je igrao u mlađim selekcijama, a 19-godišnji fudbaler je pre toga bio u školi Šolea i Anžea iz Francuske.

Radi se o igraču koji je nastupa za reprezentaciju Crne Gore, igrao je za njenu omladinsku selekciju, ali posle toga više nije dobijao poziv.

Stigla je preporuka u Humsku da se isprati Zeković i njegove partije, a očigledno da je zadovoljio ukuse Srđana Blagojevića i njegovog stručnog štaba, pa se krenulo u realizaciju potpisa.

Partizan će napustiti Saša Zdjelar po isteku ugovora, dok se očekuje prodaja Ugrešića, a možda i Dragojevića u inostranstvo, tako da će Zeković popuniti te upraženjene pozicije u veznom redu.