Miloš Teodosić, legendarni košarkaš reprezentacije Srbije, novi je sportski direktor Crvene zvezde, saopštio je klub.

- Jedan od najvećih košarkaša u istoriji evropske i srpske košarke, Miloš Teodosić, novi je sportski direktor KK Crvena zvezda!

Godinu dana pošto je okončao svoju veliku igračku karijeru, i to upravo u dresu našeg kluba, Miloš Teodosić je (ponovo) pojačao Crvenu zvezdu u novoj ulozi - kao prvi operativac sportskog sektora.

Nema puno priče, moramo da radimo - Veliki posao je pred nama, i nadam se da ćemo na kraju puta svi zajedno moći da se radujemo - istakao je Miloš na početku svoje nove uloge u karijeri.

Miloš Teodosić je od danas i zvanično ponovo u svojoj Crvenoj zvezdi, u novoj ulozi, i na novom mestu – sportskog direktora kluba.

Teo srećno - saopštila je Crvena zvezda.

Teodosić je 2010. godine bio MVP Evrolige i šest puta je izabran u prvu petorku ovog takmičenja. Osvojio je Evroligu 2016. godine sa CSKA, osvojio je Eurokup sa Virtusom kada je bio i MVP takmičenja i najbolji strelac.

Dva puta je osvojio rusko prvenstvo, a šest puta je osvojio VTB ligu, osvojio je i Seriju A sa Virtusom 2021. godine, kao i dva Superkupa Italije.

Dva puta je bio MVP grčkog kupa i oba puta je osvojio i trofej, osvojio je Kup Radivoja Koraća sa Zvezdom, kao i ABA ligu.