Srpska teniserka Anastasija Cvetković plasirala se u četvrtfinale juniorskog turnira na Rolan Garosu, pošto je danas u osmini finala savladala Špankinju Paolu Pinjeiro Selorio rezultatom 7:5, 6:0.

Šesta nositeljka turnira do pobede je stigla posle jednog časa i 20 minuta igre, potvrdivši ulogu favorita protiv 11. nosioca juniorskog žreba.

Rođena Nišlijka je u prvom setu stekla prednost brejka i povela 4:2, a potom pri rezultatu 5:4 servirala za osvajanje seta.

Ipak, španska teniserka uspela je da vrati brejk i izjednači na 5:5, ali je srpska predstavnica osvojila naredna dva gema i povela sa 1:0 u setovima.

U nastavku meča Cvetkovićeva je potpuno kontrolisala dešavanja na terenu. Srpska teniserka nije prepustila protivnici nijedan gem u drugom setu i ubedljivo je stigla do plasmana među osam najboljih juniorki na turniru.

Rivalka Anastasije Cvetković u četvrtfinalu biće pobednica meča između Burču i Sun, koja je na Rolan Garosu postavljena za drugog nosioca.