UEFA je izbacila azerbejdžanski klub Turan Tovuz iz naredne sezone Lige konferencija zbog umešanosti igrača tog kluba u nameštanje utakmica u prošlosti.

Klub iz Tovuza saopštio je da će uložiti žalbu Sudu za sportsku arbitražu, najvišem sportskom arbitražnom sudu.

Turan je prošle sezone osvojio treće mesto u prvenstvu Azerbejdžana i izborio plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Žreb za to takmičenje biće održan za dve sedmice, dok su prvi mečevi zakazani za 23. jul.

Prema pravilima UEFA za učešće u Ligi konferencija, klubovi ne smeju da budu direktno ili indirektno povezani sa nameštanjem domaćih ili međunarodnih utakmica u prethodnih deset godina.

Turan Tovuz je priznao da je sedmorici njegovih igrača 2019. godine Fudbalski savez Azerbejdžana izrekao zabrane zbog umešanosti u nameštanje mečeva.