Evropska kuća fudbala (UEFA) odlučila je da ponovo ide protiv odluka FIFA i da stane na drugu stranu.

Nakon što je FIFA ove godine uvela pauze za osveženje na Svetskom prvenstvu, a sve pod izgovor ne bi li uvela dodatne reklamne blokove i još zaradila, UEFA je odlučila da tome stane na put.

UEFA će nastaviti da se drži svog postojećeg protokola. Pauze za osveženje biće dozvoljene samo u ekstremnim vremenskim uslovima. Odluka će biti doneta na osnovu merenja toplotnog opterećenja, a obavezna pauza biće potrebna samo kada temperature dostignu prag od oko 35°C.

Teško je očekivati takve temperatute 2028. godine u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Velsu, pa je jasno da ni prekida neće biti.